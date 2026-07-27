Résurgence X visites ludiques de l’exposition collective d’art contemporain fabrique ton carnet place saint Martin Souillac
dimanche 11 octobre 2026 · place saint Martin · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Résurgence X visites ludiques de l’exposition collective d’art contemporain fabrique ton carnet
place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-11-08 16:30:00
Date(s) :
2026-10-11 2026-11-08
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Après une courte visite de l’exposition Chose Publique avec une médiatrice, les enfants sont invités à créer leur propre carnet d’exposition photos
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Après une courte visite de l’exposition Chose Publique avec une médiatrice, les enfants sont invités à créer leur propre carnet d’exposition photos. Avec des découpes d’images et collage, ils devront choisir les œuvres et organiser leur carnet selon des thématiques liées à l’exposition. A travers cet atelier, les participants seront amenés à analyser les œuvres de l’exposition, et à les associer à d’autres, selon des thématiques. Cet atelier favorise la curiosité des jeunes et la réflexion artistique autour des grands enjeux actuels
Sur réservation, 15 enfants maximum
.
place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 08 75 73 47
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English :
For children ages 8 %E0 12
After a brief tour of the “Chose Publique” exhibition with a docent, the children are invited to create their own photo exhibition booklet
L’événement Résurgence X visites ludiques de l’exposition collective d’art contemporain fabrique ton carnet Souillac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Vallée de la Dordogne
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