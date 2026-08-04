Résurgence X visites ludiques Les petits détectives de la République de l’exposition place saint Martin Souillac
dimanche 4 octobre 2026 · place saint Martin · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Résurgence X visites ludiques Les petits détectives de la République de l’exposition
place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-11-01 16:30:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01
Après avoir reconstitué des puzzles et pioché au hasard des “sucettes-détails” , les enfants partiront à la recherche des emblèmes et symboles nationaux présents dans l’exposition Chose Publique Mariannes, drapeaux tricolores, devises Liberté, Égalité, Fraternité, figures présidentielles… Une véritable chasse au trésors pour s’initier à l’art, tout en favorisant la curiosité, l’autonomie et l’apprentissage des valeurs communes qui fondent la République française
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur réservation, 15 enfants maximum
Après avoir reconstitué des puzzles et pioché au hasard des “sucettes-détails” , les enfants partiront à la recherche des emblèmes et symboles nationaux présents dans l’exposition Chose Publique Mariannes, drapeaux tricolores, devises Liberté, Égalité, Fraternité, figures présidentielles… Une véritable chasse au trésors pour s’initier à l’art, tout en favorisant la curiosité, l’autonomie et l’apprentissage des valeurs communes qui fondent la République française
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur réservation, 15 enfants maximum
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place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 08 75 73 47
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English :
After completing puzzles and picking “clue lollipops” at random, the children will set out to find the national emblems and symbols featured in the “Chose Publique” exhibition: Mariannes, tricolor flags, the mottos “Liberty, Equality, Fraternity,” and presidential figures? A real treasure hunt to introduce children to art, while fostering curiosity, independence, and an understanding of the shared values that form the foundation of the French Republic
For children ages 4 to 8
By reservation only; maximum of 15 children
L’événement Résurgence X visites ludiques Les petits détectives de la République de l’exposition Souillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne
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