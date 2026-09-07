Retour aux sources : démonstration vivante d’une noria, Noria de Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Quentin-la-Poterie
dimanche 20 septembre 2026 · Noria de Saint-Quentin-la-Poterie · Saint-Quentin-la-Poterie
Informations pratiques
Retour aux sources : démonstration vivante d’une noria Dimanche 20 septembre, 12h30 Noria de Saint-Quentin-la-Poterie Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Démonstration vivante d’une noria actionnée par un cheval de trait, nommé Aladin
Dans le cadre de l’événement Retour aux sources à Saint-Quentin-la-Poterie
Une noria est un appareil destiné à élever l’eau des puits, constitué de godets attachés sur une chaîne sans fin qu’entraîne une roue placée au-dessus du puits. Ce type de machine permettait aux agriculteurs, aux jardiniers et aux particuliers d’arroser leur culture grâce à la traction animale.
Noria de Saint-Quentin-la-Poterie 160 route de Vallabrix 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie
Démonstration vivante d’une noria actionnée par un cheval de trait, nommé Aladin
©MorganConte
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