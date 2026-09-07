Retour aux sources : démonstration vivante d’une noria, Noria de Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Quentin-la-Poterie

Informations pratiques

Retour aux sources : démonstration vivante d’une noria Dimanche 20 septembre, 12h30 Noria de Saint-Quentin-la-Poterie Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Démonstration vivante d’une noria actionnée par un cheval de trait, nommé Aladin

Dans le cadre de l’événement Retour aux sources à Saint-Quentin-la-Poterie

Une noria est un appareil destiné à élever l’eau des puits, constitué de godets attachés sur une chaîne sans fin qu’entraîne une roue placée au-dessus du puits. Ce type de machine permettait aux agriculteurs, aux jardiniers et aux particuliers d’arroser leur culture grâce à la traction animale.

Noria de Saint-Quentin-la-Poterie 160 route de Vallabrix 30700 Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie

Démonstration vivante d’une noria actionnée par un cheval de trait, nommé Aladin

©MorganConte