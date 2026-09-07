Retour aux sources : visite guidée interactive, Espace Nicole Bouyala – Cour du musée, Saint-Quentin-la-Poterie
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Nicole Bouyala - Cour du musée · Saint-Quentin-la-Poterie
Informations pratiques
Retour aux sources : visite guidée interactive Dimanche 20 septembre, 09h45 Espace Nicole Bouyala – Cour du musée Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée interactive de Saint-Quentin-la-Poterie
Retour aux sources
Nous vous invitons à un voyage dans le temps, à travers une visite guidée sur le thème de la terre et de l’eau, ces ressources essentielles, menacées aujourd’hui, et qui furent longtemps au cœur de la vie du village.
À travers le petit patrimoine, les archives et témoignages des habitants, découvrez Saint-Quentin-la-Poterie au siècle dernier, un village de champs, de jardins, de vignes, d’oliviers, un village rural, de saisons partagées, de dimanches au jardin, de marchés animés, de cafés vivants.
Et clou du sepctacle ! La visite se termine par la démonstration vivante d’une noria actionné par un cheval de trait nommé Aladin dans un magnifique domaine, un ancien mas agricole.
Visite guidée “Retour aux sources” commentée par Morgan Conte & Roland Prosper suivi d’un pique-nique partagé dans le domaine d’un ancien mas agricole
Dimanche 20 septembre – départ à 9h45 de l’espace Nicole Bouyala – Maison de la terre
Gratuit et sans réservation. Durée de la visite : 2h
Chaussure de marche conseillée. Pensez à prendre votre gourde et votre pique-nique.
Espace Nicole Bouyala – Cour du musée 14 rue de la fontaine 30700 Saint-Quentin-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie
Visite guidée interactive de Saint-Quentin-la-Poterie
©ChristineRéfalo
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