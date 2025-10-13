Un siècle avec Brassens

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Conférence sur le thème de la musique parJérôme Arnould, Docteur en littérature française, musicen et conférencier.

Jérôme Arnould, artiste et écrivain, spécialiste de l’œuvre du poète sétois, n’a de cesse de partager sa passion. Auteur du livre “Brassens et la camarde” et d’une thèse de littérature française, “La clef des chants”, il retrace la vie de Georges Brassens à travers ses chansons J’ai eu la chance de rencontrer des proches de Brassens, de me rendre sur les lieux emblématiques de son parcours, d’étudier scrupuleusement les manuscrits du poète. J’en ai rapporté de nombreuses anecdotes passionnantes . 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Literary Circle Conference.

L’événement Un siècle avec Brassens Le Blanc a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Brenne