“Retraite de Carlos” Le Grand Café Lormes
“Retraite de Carlos” Le Grand Café Lormes samedi 2 mai 2026.
Lormes
“Retraite de Carlos”
Le Grand Café 17 place de l’Hôtel de Ville Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:30:00
fin : 2026-05-02 23:30:00
Date(s) :
2026-05-02
“Retraite de Carlos” à Lormes. Changement de propriétaire du “Grand Café” 11h30 concerts, 12h discours, 12h30 pot de l’Amitié, 13h30 animations, 18h30 concerts, 22h30 feu d’artifice. Sur place, structures gonflables, food truck (La Ch’tite Frite & Pitchou Pizz) .
Le Grand Café 17 place de l’Hôtel de Ville Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 32 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : “Retraite de Carlos”
L’événement “Retraite de Carlos” Lormes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Lormes (Nièvre)
- Atelier d’arpentage sur le livre Forêt d’écriture Le bourg Lormes 21 avril 2026
- Balade et écriture Natura tellae Lormes 22 avril 2026
- La forêt, un lieu inspirant et vivant Le bourg Lormes 23 avril 2026
- Le mal de Maire Salle Culturelle Lormes 25 avril 2026
- Ateliers et Rencontres Make Ici Lormes 25 avril 2026