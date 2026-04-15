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“Retraite de Carlos” Le Grand Café Lormes

“Retraite de Carlos” Le Grand Café Lormes

“Retraite de Carlos” Le Grand Café Lormes samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Grand Café

Adresse : 17 place de l'Hôtel de Ville

Ville : 58140 Lormes

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Lormes

“Retraite de Carlos”

Le Grand Café 17 place de l’Hôtel de Ville Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:30:00
fin : 2026-05-02 23:30:00

Date(s) :
2026-05-02

“Retraite de Carlos” à Lormes. Changement de propriétaire du “Grand Café” 11h30 concerts, 12h discours, 12h30 pot de l’Amitié, 13h30 animations, 18h30 concerts, 22h30 feu d’artifice. Sur place, structures gonflables, food truck (La Ch’tite Frite & Pitchou Pizz)   .

Le Grand Café 17 place de l’Hôtel de Ville Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 32 64 

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English : “Retraite de Carlos”

L’événement “Retraite de Carlos” Lormes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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