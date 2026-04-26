RETRAITE DES GUIDES À CHEVAL ET BAL DES POMPIERS Bagnères-de-Luchon
RETRAITE DES GUIDES À CHEVAL ET BAL DES POMPIERS Bagnères-de-Luchon lundi 13 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
RETRAITE DES GUIDES À CHEVAL ET BAL DES POMPIERS
PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
– 16h, présentation du matériel
– 21h, la retraite des Guides débutera sur la place du Comminges, animée par les troupes folkloriques locaux et accompagnée des véhicules de la caserne des pompiers de Luchon
– 22h, dans le parc du Casino spectacle des groupes folkloriques et bal des pompiers
TRaditionnel bal des pompiers. .
PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32
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English :
– 4:00 p.m., equipment presentation
– 9:00 p.m., the Guides’ parade will begin at Place du Comminges, led by local folk dance troupes and accompanied by vehicles from the Luchon fire station
– 10:00 p.m., in the Casino park: a performance by folk groups and a firefighters’ dance
L’événement RETRAITE DES GUIDES À CHEVAL ET BAL DES POMPIERS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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