Retraite Yoga Nature et création Un Temps pour soi Domaine provençal Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Retraite Yoga Nature et création Un Temps pour soi

Domaine provençal 3 Chem. de la Bicoque, 26220 Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : 790 – 790 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-19

Respirer, bouger, s’ancrer et créer une parenthèse de douceur et de bien-être. Un séjour pour se reconnecter à soi, à son corps et à la nature, en conscience et en mouvement. Offrez-vous une pause dans un lieu apaisant au cœur de la Drôme.

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Domaine provençal 3 Chem. de la Bicoque, 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com

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English :

Breathe, move, ground yourself, and create: a gentle retreat focused on well-being. A stay to reconnect with yourself, your body, and nature—through mindfulness and movement. Treat yourself to a break in a peaceful setting in the heart of the Drôme.

L’événement Retraite Yoga Nature et création Un Temps pour soi Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux