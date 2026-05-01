Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes Cinéma Le Paradis Quiberon
Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes Cinéma Le Paradis Quiberon mardi 12 mai 2026.
Quiberon
Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Le cinéma Le Paradis vous propose de vivre l’ouverture du 79e Festival de Cannes sur grand écran.
Au programme de cette soirée spéciale la montée des marches, la cérémonie d’ouverture du festival, puis la projection en avant-première de La Vénus électrique, le nouveau film de Pierre Salvadori.
Une occasion de partager, depuis Quiberon, l’ambiance de l’un des plus grands rendez-vous du cinéma international. .
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes Quiberon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Les Voiles Classiques du Morbihan 2026 Quiberon 14 mai 2026
- Objectif Plume au Paradis Cinéma Le Paradis Quiberon 15 mai 2026
- Championnat Départemental Dériveur Boulevard des Émigrés Quiberon 23 mai 2026
- Roule en Coeur 2ème édition Quiberon 24 mai 2026
- Musiques originale de La Grande Europe rue de l’église Quiberon 27 mai 2026