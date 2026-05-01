Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes Cinéma Le Paradis Quiberon

Quiberon

Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Le cinéma Le Paradis vous propose de vivre l’ouverture du 79e Festival de Cannes sur grand écran.

Au programme de cette soirée spéciale la montée des marches, la cérémonie d’ouverture du festival, puis la projection en avant-première de La Vénus électrique, le nouveau film de Pierre Salvadori.

Une occasion de partager, depuis Quiberon, l’ambiance de l’un des plus grands rendez-vous du cinéma international. .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Retransmission de l’ouverture du 79e Festival de Cannes Quiberon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon