Retransmission des matchs ! La Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
La Brasserie Mazesté vous invite à la retransmission des matchs
Ecosse France (Rugby) à 15h10
et ASSE Red Star (Foot) à 20h00
Pizzas à déguster devant les matchs ou à emporter
Autre date prévue
14 mars 21h10 France Angleterre (Rugby)
English :
Brasserie Mazesté invites you to watch the matches
Scotland France (Rugby) at 3:10pm
and ASSE Red Star (Soccer) at 8:00 pm
Pizzas to eat in front of the matches or to take away
Other dates available:
march 14, 9:10pm France England (Rugby)
