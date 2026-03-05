Retransmission des matchs ! La Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Retransmission des matchs ! La Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy samedi 7 mars 2026.

Retransmission des matchs !

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

La Brasserie Mazesté vous invite à la retransmission des matchs
Ecosse France (Rugby) à 15h10
et ASSE Red Star (Foot) à 20h00
Pizzas à déguster devant les matchs ou à emporter

Autre date prévue

14 mars 21h10 France Angleterre (Rugby)
  .

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 68 25 38  brasseriemazeste@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brasserie Mazesté invites you to watch the matches
Scotland France (Rugby) at 3:10pm
and ASSE Red Star (Soccer) at 8:00 pm
Pizzas to eat in front of the matches or to take away

Other dates available:

march 14, 9:10pm France England (Rugby)

L’événement Retransmission des matchs ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon