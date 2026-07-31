Retro Classic 53 Laval

Informations pratiques

Laval

Retro Classic 53

Route de Saint-Nazaire Laval Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

4ème édition du rassemblement de voiture anciennes, Retro Classic 53

Le Lions Club Guy de Laval organise la 4e édition de Retro Classic 53, un grand rassemblement automobile à l’hippodrome de Laval. Les samedi 12 et dimanche 13 septembre de 10h à 18h, plus de 300 véhicules anciens et de prestige seront exposés pour un week-end placé sous le signe de la passion et du patrimoine automobile.

Voitures de collection, véhicules d’exception, modèles anciens antérieurs à 1996… Retro Classic 53 propose une immersion unique dans l’histoire de l’automobile.

Les visiteurs pourront admirer plus de 300 véhicules soigneusement conservés et échanger directement avec leurs propriétaires. Un moment privilégié pour découvrir des histoires, des savoir-faire et des modèles rares qui traversent les générations.

Un programme riche et animé tout le week-end

Au-delà de l’exposition, de nombreuses animations rythmeront l’événement

Baptêmes sur route à bord de véhicules d’exception (avec conducteurs inscrits)

Animations pour enfants jeux en bois et structure gonflable

Conférences sur l’histoire de l’automobile

Espaces de restauration, buvette et zones de détente pour profiter pleinement du site

Temps forts du week-end

Samedi de 18 h à 19 h 30 parade des véhicules dans les rues de Laval

Dimanche de 9 h à 11 h balade de 50 km sur les routes de campagne (réservée aux conducteurs inscrits)

Une ambiance conviviale et accessible à tous

Pensé comme un véritable lieu de rencontre, Retro Classic 53 combine passion automobile et convivialité. Entre expositions, animations et échanges, le public est invité à vivre un week-end chaleureux et familial.

Une navette de minibus assurera la liaison entre l’hippodrome et le parking relais de la Jaunaie pour faciliter l’accès au site.

Informations pratiques

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Hippodrome de Laval

Entrée 4 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tout public

Inscriptions véhicules, stands et partenaires www.helloasso.com (lien à venir)

Navette gratuite entre l’hippodrome et le parking relais de la Jaunaie .

Route de Saint-Nazaire Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

4th Edition of the Retro Classic 53 Classic Car Show

L’événement Retro Classic 53 Laval a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME