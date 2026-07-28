Rétr’Ô Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Omnibus · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Rétr’Ô Rousses
Place de l’Omnibus Parking de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Passion, Mécanique et Convivialité Ne manquez pas Retr’ô Rousses !
C’est parti pour la nouvelle édition de Retr’ô Rousses, votre rendez-vous annuel pour un bond passionnant dans le temps ! Notre renard pilote est déjà prêt, et vous ?
Venez admirer des pépites mécaniques de plus de 20 ans, de la mythique 2CV, aux bolides de sport rouges flamboyants.
?? Au programme
Exposition de véhicules anciens de plus de 20 ans (tous les types de véhicules).
Animations pour toute la famille.
Restauration sur place pour un moment convivial.
En partenariat avec la FFVE.
Et le meilleur pour la fin L’EXPOSITION EST GRATUITE (visiteurs et exposants)!
Notez vite l’événement
Quand ? Le Samedi 19 Septembre 2026
De 9h à 18h
Où ? Au Parking de l’Omnibus, à 39220 Les Rousses.
Vous possédez un véhicule de plus de 20 ans à exposer ? Pas d’inscription à l’avance, venez et exposez ! .
Place de l’Omnibus Parking de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rétr’Ô Rousses
L’événement Rétr’Ô Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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