Rétr’Ô Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Omnibus · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Rétr’Ô Rousses

Place de l’Omnibus Parking de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Passion, Mécanique et Convivialité Ne manquez pas Retr’ô Rousses !

C’est parti pour la nouvelle édition de Retr’ô Rousses, votre rendez-vous annuel pour un bond passionnant dans le temps ! Notre renard pilote est déjà prêt, et vous ?

Venez admirer des pépites mécaniques de plus de 20 ans, de la mythique 2CV, aux bolides de sport rouges flamboyants.

?? Au programme

Exposition de véhicules anciens de plus de 20 ans (tous les types de véhicules).

Animations pour toute la famille.

Restauration sur place pour un moment convivial.

En partenariat avec la FFVE.

Et le meilleur pour la fin L’EXPOSITION EST GRATUITE (visiteurs et exposants)!

Notez vite l’événement

Quand ? Le Samedi 19 Septembre 2026

De 9h à 18h

Où ? Au Parking de l’Omnibus, à 39220 Les Rousses.

Vous possédez un véhicule de plus de 20 ans à exposer ? Pas d’inscription à l’avance, venez et exposez ! .

Place de l’Omnibus Parking de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rétr’Ô Rousses

L’événement Rétr’Ô Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses