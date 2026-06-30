RÉTROSPECTIVE JOSEPH MORDER Tours
mardi 20 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
RÉTROSPECTIVE JOSEPH MORDER
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 17:00:00
fin : 2026-10-20 23:30:00
Date(s) :
2026-10-20
JOSEPH MORDER VILLES ET VOYAGES (petite théâtralogie filmée)
Projection de courts métrages
Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Joseph Morder, Sans Canal Fixe présente quatre courts métrages réalisés entre 1992 et 1999 Carlota, Voyage à Rouen, La Gare de… et Le Building.
La projection sera suivie d’un échange avec le cinéaste dans le bar Chez Latie , proche du Bateau ivre. .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
JOSEPH MORDER? CITIES AND JOURNEYS (a short film trilogy)
L’événement RÉTROSPECTIVE JOSEPH MORDER Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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