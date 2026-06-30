Informations pratiques

Tours

RÉTROSPECTIVE JOSEPH MORDER

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 17:00:00

fin : 2026-10-20 23:30:00

Date(s) :

2026-10-20

JOSEPH MORDER VILLES ET VOYAGES (petite théâtralogie filmée)

Projection de courts métrages

Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Joseph Morder, Sans Canal Fixe présente quatre courts métrages réalisés entre 1992 et 1999 Carlota, Voyage à Rouen, La Gare de… et Le Building.

La projection sera suivie d’un échange avec le cinéaste dans le bar Chez Latie , proche du Bateau ivre. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

JOSEPH MORDER? CITIES AND JOURNEYS (a short film trilogy)

L’événement RÉTROSPECTIVE JOSEPH MORDER Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37