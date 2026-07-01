Rétrospective photographique de la renaissance de l’ancienne école Sainte-Marie, Institut du Patrimoine Haut-Marnais, Chaumont

Informations pratiques

Rétrospective photographique de la renaissance de l’ancienne école Sainte-Marie 18 – 20 septembre Institut du Patrimoine Haut-Marnais Haute-Marne

Visites libres et commentées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir une exposition photographique des travaux effectués sur quatre ans pour la renaissance de l’ancienne école Sainte-Marie, ainsi que de photos anciennes sur l’histoire de ce lieu emblématique pour de nombreux élèves.

Institut du Patrimoine Haut-Marnais 19 rue girardon, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 06 08 25 52 18 http://Iphm52.com Découvrez l’ancienne école Sainte-Marie, dans le vieux Chaumont, abandonnée depuis 25 ans.

Ces lieux revivent grâce à l’association IPHM, qui œuvre à la sauvegarde des bâtiments et y organise expositions, salon de thé, brocante et autres événements. L’association a pour but de rénover l’ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, afin d’en faire un lieu de mise en valeur de l’histoire de la ville. Il s’agit d’un endroit atypique à visiter, pour retrouver une ambiance surannée qui persiste.

L’ancienne école Sainte-Marie est composée d’une première construction datant du XVIIIᵉ siècle, située au 12 rue Decrès, en pierres et avec une toiture en ardoise, d’une superficie de 420 m². Ce bâtiment se prolonge par une autre construction de même époque, d’une superficie de 580 m².

Un troisième bâtiment, en pierres crépies avec une toiture en tuiles mécaniques, d’une superficie de 220 m², complète l’ensemble. Il est situé à l’angle de la rue de Viéville et de la ruelle Lemoine. Accès par le 19 rue Girardon, 52000 Chaumont.

Exposition photographique sur 4 ans de travaux pour la renaissance de l’ancienne école Sainte-Marie.

©Dominique Wiederkehr