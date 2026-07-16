Rétrospective Rajak Ohanian, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris

Informations pratiques

Rétrospective Rajak Ohanian 1 mars – 12 juin 2027 Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T12:00:00+01:00 – 2027-03-01T19:00:00+01:00

Fin : 2027-06-12T12:00:00+02:00 – 2027-06-12T19:00:00+02:00

L’exposition rétrospective de Rajak Ohanian (1933 – 2023) présente un vaste parcours à travers son œuvre photographique au siège du Parti communiste français (PCF), place du Colonel-Fabien à Paris.

L’exposition est réalisée par The Black Shelter/Fonds Rajak Ohanian et Libres comme l’art, avec le soutien de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP).

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L’Espace Niemeyer célèbre le bicentenaire de la photographie

L’Espace Niemeyer, au coeur des quartiers populaires de Paris, place du colonel Fabien, ouvre largement ses portes à la photographie à l’occasion du bicentenaire.

Avec le concours de « Libres comme l’art », chargé de la valorisation du patrimoine culturel lié à l’histoire du PCF, le bâtiment exceptionnel de la place du colonel Fabien , conçu par Oscar Niemeyer en plein Paris pour devenir le siège national du PCF dans les années 70, s’ouvre aujourd’hui à tous les arts, avec une programmation régulière de concerts, d’expositions de peinture, des défilés de mode, des projections de films…

De septembre 2026 à septembre 2027, la programmation du lieu fera une large place à la photographie, avec en point d’orgue une exposition exceptionnelle consacrée au photographe Rajak Ohanian, disparu le 6 novembre 2023.

Les évènements d’ores et déjà programmés sont :

Automne 2026 : présence forte de la photographie dans l’exposition « 1936-2026, le monde en questions « . Des artistes contemporains questionnent le monde d’aujourd’hui en dialoguant avec la mémoire des événements artistiques et politiques de 1936.

Mars à juin 2027 : première rétrospective nationale du photographe Rajak Ohanian, disparu en 2023.

Né en 1933 et décédé le 6 novembre 2023 à 90 ans, Rajak Ohanian a marqué l’histoire de la photographie par un engagement et une œuvre profondément humaniste.

Fils de rescapés du génocide arménien, Rajak Ohanian, né à Lyon, commence son travail comme photographe de scène avec Roger Planchon. S’ensuit vingt ans de collaboration avec des figures de l’opéra et du théâtre : Marcel Maréchal, Patrick Chéreau, Jean Dasté, Armand Gatti.

Toute sa vie, sa photographie montrera les visages du travail et de la création : dans le monde rural (Portrait d’un village, 1978) à Sainte-Colombe-en-Auxois, dans une PME de textile d’art à Lyon où ils photographies les 32 ouvriers de l’usine devant leurs créations ; ou chez les mineurs.

En citoyen du monde épris d’universel, il parcourt la planète et en rapporte des photographies d’exception de New-York, d’Alger, et surtout de Chicago et d’Alep, où son travail croisera la mémoire du génocide, sans oublier son travail sur ses frères, les Gitans de Décines et Saintes-Marie-de-la-mer.

Le travail de Rajak Ohanian a fait l’objet d’un important dépôt aux Archives nationales

La rétrospective de son œuvre photographique ne pouvait trouver meilleur lieu d’accueil que l’espace Niemeyer, place du colonel Fabien, pour un parcours toujours renouvelé aux côtés des arts, du travail, des cultures et des mémoires mêlées du monde.

– En projet : évènement autour du cinéma et de la photographie en collaboration avec CinéArchives

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France 0140401210 https://espace-niemeyer.fr https://www.instagram.com/espaceniemeyer/ Métro Colonel Fabien > Ligne 2

Métro Jaurès > Ligne 5

Bus > 46 et 75

Vélib’ : 10038 – COLONEL FABIEN

L’exposition rétrospective de Rajak Ohanian (1933–2023) présente un vaste parcours à travers son œuvre photographique au siège du Parti communiste français, place du Colonel-Fabien à Paris.

© Rajak Ohanian, À Chicago #04, 1987-1989. © The Black Shelter/Fonds Rajak Ohanian