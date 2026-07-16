Retrouvez l’AGJA au Quartier Sport les 30 et 31 juillet 2026 !, Parc Monséjour, Talence

Informations pratiques

Retrouvez l’AGJA au Quartier Sport les 30 et 31 juillet 2026 ! 30 et 31 juillet Parc Monséjour Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T09:30:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T09:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Le Quartier Sport fait son grand retour à Bordeaux pour l’été 2026 ! Du 14 juillet au 26 août, cet événement itinérant sillonne les quartiers de la métropole pour inviter petits et grands à découvrir de nouvelles pratiques sportives lors de cours conviviaux et gratuits.

À l’occasion de son passage au Parc Monséjour, l’AGJA vous propose des initiations au Karaté et au Hip Hop, à Stéhélin et au Parc Monséjour.

Pour plus d’informations consulter notre site : https://www.agja.org/retrouvez-nous-au-quartier-sport-le-30-et-31-juillet-2026/

Parc Monséjour Rue François Coppée, 33200 Bordeaux Talence 33400 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@agja.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556086779 »}] [{« link »: « https://www.agja.org/retrouvez-nous-au-quartier-sport-le-30-et-31-juillet-2026/ »}]

Les quartiers des sports reviennent au Parc Monséjour les 30 et 31 juillet, retrouvez nos initiations de karaté pour les enfants et danse Hip Hop !

Bordeaux Métropole