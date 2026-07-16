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Retrouvez l’AGJA au Quartier Sport les 30 et 31 juillet 2026 !, Parc Monséjour, Talence

jeudi 30 juillet 2026 · Parc Monséjour · Talence

Retrouvez l’AGJA au Quartier Sport les 30 et 31 juillet 2026 !, Parc Monséjour, Talence

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Parc Monséjour
Adresse
Rue François Coppée, 33200 Bordeaux
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre et gratuite

Retrouvez l’AGJA au Quartier Sport les 30 et 31 juillet 2026 ! 30 et 31 juillet Parc Monséjour Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T09:30:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T09:30:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Le Quartier Sport fait son grand retour à Bordeaux pour l’été 2026 ! Du 14 juillet au 26 août, cet événement itinérant sillonne les quartiers de la métropole pour inviter petits et grands à découvrir de nouvelles pratiques sportives lors de cours conviviaux et gratuits.
À l’occasion de son passage au Parc Monséjour, l’AGJA vous propose des initiations au Karaté et au Hip Hop, à Stéhélin et au Parc Monséjour.
Pour plus d’informations consulter notre site : https://www.agja.org/retrouvez-nous-au-quartier-sport-le-30-et-31-juillet-2026/

Parc Monséjour Rue François Coppée, 33200 Bordeaux Talence 33400 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@agja.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556086779 »}] [{« link »: « https://www.agja.org/retrouvez-nous-au-quartier-sport-le-30-et-31-juillet-2026/ »}]
Les quartiers des sports reviennent au Parc Monséjour les 30 et 31 juillet, retrouvez nos initiations de karaté pour les enfants et danse Hip Hop !

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