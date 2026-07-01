Réunion annuelle du SPRO, Cap Métiers Nouvelle Aquitaine (site de pessac), Pessac

Informations pratiques

Réunion annuelle du SPRO Vendredi 10 juillet, 09h00 Cap Métiers Nouvelle Aquitaine (site de pessac) Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T09:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00

Dans le prolongement de SOPRO et des actes qui en ont découlé, l’objectif est de partager et d’organiser la mise en oeuvre des actions priorisées

Cap Métiers Nouvelle Aquitaine (site de pessac) Cap Métiers – 1 Avenue de Canéjan, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=uxMfrOvOfU60d-3XVx9j-VnJfuRO4jhHiKZEW68stYZUQlZZOFlKSDM5TkpHNFVCWEI2S1ZPMUpPVy4u »}]

Rencontre annuelle des acteurs du SPRO spro