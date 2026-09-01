Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Réunion de préparation de la bourse aux jouets

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Participez à l’organisation de la bourse aux jouets de Noël menée par Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.

Une réunion de préparation aura lieu à Ô9 (rue des Douves) le mardi 22 septembre à 17h. .

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie o9.frseverac@gmail.com

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English :

Help organize the Christmas toy drive led by Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.

L’événement Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)