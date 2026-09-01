Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron
mardi 22 septembre 2026 · Sévérac-le-Château · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Réunion de préparation de la bourse aux jouets
Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Participez à l’organisation de la bourse aux jouets de Noël menée par Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.
Une réunion de préparation aura lieu à Ô9 (rue des Douves) le mardi 22 septembre à 17h. .
Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie o9.frseverac@gmail.com
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English :
Help organize the Christmas toy drive led by Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.
L’événement Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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