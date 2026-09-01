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Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

mardi 22 septembre 2026 · Sévérac-le-Château · Sévérac d'Aveyron

Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Sévérac-le-Château
Adresse
9 rue des Douves
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Réunion de préparation de la bourse aux jouets

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Participez à l’organisation de la bourse aux jouets de Noël menée par Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.
Une réunion de préparation aura lieu à Ô9 (rue des Douves) le mardi 22 septembre à 17h.   .

Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie   o9.frseverac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Help organize the Christmas toy drive led by Familles rurales de Sévérac d’Aveyron.

L’événement Réunion de préparation de la bourse aux jouets Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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