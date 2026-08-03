Réunion de rentrée PENSA place de la gare Royan
lundi 14 septembre 2026 · place de la gare · Royan
Informations pratiques
Royan
Réunion de rentrée PENSA
place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:30:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
PENSA (Préservons Ensemble Notre Santé) fait son retour ! Vous êtes retraité et souhaitez entretenir votre santé, votre bien-être et votre lien social ?
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place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
PENSA (Let’s Work Together to Stay Healthy) is back! Are you retired and looking to maintain your health, well-being, and social connections?
L’événement Réunion de rentrée PENSA Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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