Saint-Michel-en-Brenne

Réunion d’information plantation de haies

4 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Le Parc poursuit sa mobilisation en faveur du bocage. Avant le lancement de sa traditionnelle opération Bouchures, venez échanger et vous informer sur la plantation de haies bocagères à l’une des 4 réunions organisées par le Parc.

4 dates et 4 lieux pour couvrir le territoire

– Jeudi 16 avril 2026 Pouligny-Saint-Pierre de 9h30 à 12h Salle Mardelet

– Mardi 21 avril 2026 Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h30 Salle des fêtes

– Lundi 27 avril 2026 Nuret-le-Ferron de 14h à 16h30 Salle polyvalente

– Mercredi 29 avril 2026 Roussines de 9h30 à 12h Salle du gîte communal

Au programme

– Les rôles de la haie ;

– Préparer son projet de la plantation à la gestion ;

– Participer à l’Opération Bouchures ;

– Mûrir son projet avec l’appui des techniciennes.

L’opération Bouchures est à destination des agriculteurs et des communes. Les particuliers, même s’ils ne peuvent pas bénéficier de ces financements, sont les bienvenues à ces réunions. .

4 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 12 l.gicquel@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The Park is continuing its efforts in favor of the bocage. Before the launch of its traditional Bouchures operation, come and find out more about planting hedgerows at one of the 4 meetings organized by the Park.

L’événement Réunion d’information plantation de haies Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne