Réunion d’information VAE à Thouars, MEF du Thouarsais – ERIP du Thouarsais, Thouars

mardi 29 septembre 2026 · MEF du Thouarsais - ERIP du Thouarsais · Thouars

Informations pratiques

Réunion d’information VAE à Thouars Mardi 29 septembre, 17h30 MEF du Thouarsais – ERIP du Thouarsais Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T17:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T17:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Réunion d’information VAE à Thouars

MEF du Thouarsais – ERIP du Thouarsais 7 rue Anne Desrays,79100,thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05.57.57.55.66

Réunion d’information VAE à Thouars

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine