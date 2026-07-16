AGENDA · Thouars
Réunion d’information VAE à Thouars, MEF du Thouarsais – ERIP du Thouarsais, Thouars
mardi 29 septembre 2026 · MEF du Thouarsais - ERIP du Thouarsais · Thouars
Informations pratiques
Réunion d’information VAE à Thouars Mardi 29 septembre, 17h30 MEF du Thouarsais – ERIP du Thouarsais Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T17:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T17:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Réunion d’information VAE à Thouars
MEF du Thouarsais – ERIP du Thouarsais 7 rue Anne Desrays,79100,thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05.57.57.55.66
Réunion d’information VAE à Thouars
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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