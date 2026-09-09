Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux
mardi 20 octobre 2026 · Athénée Municipal Joseph Wresinski · Bordeaux
Informations pratiques
Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif Mardi 20 octobre, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Nous avons décidé de formaliser notre projet associatif qui sera présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale 2027 de notre association.
6 thème ont été retenus
– 1 – Notre raison d’être, nos valeurs et notre posture
– 2- Nos publics et nos partenaires
– 3 – Notre territoire
– 4 – Nos actions, notre fonctionnement
– 5 -Notre communication interne et externe dont la révision de notre site internet
– 6 – Nos envies pour demain
Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
projet associatif
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