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Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

mardi 20 octobre 2026 · Athénée Municipal Joseph Wresinski · Bordeaux

Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Athénée Municipal Joseph Wresinski
Adresse
10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif Mardi 20 octobre, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00

Nous avons décidé de formaliser notre projet associatif qui sera présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale 2027 de notre association.
6 thème ont été retenus
– 1 – Notre raison d’être, nos valeurs et notre posture
– 2- Nos publics et nos partenaires
– 3 – Notre territoire
– 4 – Nos actions, notre fonctionnement
– 5 -Notre communication interne et externe dont la révision de notre site internet
– 6 – Nos envies pour demain

Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
projet associatif

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