Réunion publique – Conseil de quartier Pernety Open Bar Entrepreuneurs Paris

Informations pratiques

Le mercredi 16 septembre, de 19h à 21h, à l’Open Bar Entrepreneurs.

Ouvert à toutes et à tous.

Votre présence est vivement souhaitée ! Ce sera l’occasion d’échanger sur les projets de votre quartier, de partager vos idées ou simplement de vous tenir informé(e) des actualités locales et de rencontrer de nouvelles personnes autour d’un moment convivial.

Le Conseil de quartier Pernety a le plaisir de vous convier à sa réunion plénière de rentrée.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00

Open Bar Entrepreuneurs 194, rue d’Alésia 75014 Paris

https://le14participe.paris/



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