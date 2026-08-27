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Réunion publique – Conseil de quartier Pernety Open Bar Entrepreuneurs Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Open Bar Entrepreuneurs · Paris

Réunion publique – Conseil de quartier Pernety Open Bar Entrepreuneurs Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Open Bar Entrepreuneurs
Adresse
194, rue d'Alésia
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Le mercredi 16 septembre, de 19h à 21h, à l’Open Bar Entrepreneurs.

Ouvert à toutes et à tous.

Votre présence est vivement souhaitée ! Ce sera l’occasion d’échanger sur les projets de votre quartier, de partager vos idées ou simplement de vous tenir informé(e) des actualités locales et de rencontrer de nouvelles personnes autour d’un moment convivial.

Le Conseil de quartier Pernety a le plaisir de vous convier à sa réunion plénière de rentrée.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00

Open Bar Entrepreuneurs 194, rue d’Alésia  75014 Paris
https://le14participe.paris/


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