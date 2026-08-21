Réunion publique : démarche groupée d’installation de panneaux solaires, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 23 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Réunion publique : démarche groupée d’installation de panneaux solaires Mercredi 23 septembre, 19h00 Ferme du Héron Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00
Réduire sa facture d’énergie et d’électricité, limiter son empreinte carbone, ça vous intéresse ? S’équiper en panneaux solaires photovoltaïques : kit ou installation complète, comment choisir ?
Participez à cette réunion afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé ou pour participer à une démarche collective solaire gratuite sur la commune, en partenariat avec la commune de Villeneuve d’Ascq, la Métropole Européenne de Lille, l’association Solaire en Nord, et le conseiller France Renov’ de la commune.
Première réunion d’information sur la commune, le mercredi 23 septembre 2026, de 19h à 20h, à la Ferme du Héron, chemin de la ferme lenglet, 59650 Villeneuve d’Ascq.
60 places disponibles, inscription ici : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
La Ville de Villeneuve d’Ascq participe à une démarche d’achat groupé de panneaux solaires, portée par la Métropole Européenne de Lille en partenariat avec l’association Solaire en Nord.
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