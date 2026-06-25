Rêve de château Wintzenheim

Wintzenheim

Rêve de château

5 Route des châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Cet été, osez rêver au château du Hohlandsbourg ! Plongez en famille dans un univers où l’histoire médiévale rencontre l’imaginaire. Spectacle, conte théâtralisé, ateliers créatifs et jeux vous attendent chaque jour, faisant du château un lieu vivant de rêves et de récits enchantés.

Rêve de château vous invite à pénétrer dans un univers où l’histoire médiévale se mêle à l’imaginaire, faisant du château un lieu vivant de rêves et de récits enchantés.

1. Spectacle Non, mais je rêve !

Dans un château médiéval où rêver est interdit, chaque habitant cache un rêve secret devenir héros, artiste, justicier… ou simplement quelqu’un d’autre. Lorsque l’un d’eux s’endort, ses désirs enfouis prennent vie, mêlant désirs cachés et vérités inattendues.

Avec humour et burlesque, Non, mais je rêve ! joue avec les frontières entre rêve et réalité.

Il interroge l’instant où le rêve devient cauchemar, ce que nos songes révèlent de nous, et ce qui arrive lorsqu’ils prennent vie !

2 représentations par jour 11h et 15h • 45 mn

2. Animations didactiques, ludiques et créatives pour toute la famille

2.1. Contes théâtralisés Songes de château, une nuit d’été

Laissez-vous portez par des récits fascinants sur les rêves, les visions et les créatures fantastiques, et découvrez un univers médiéval riche en croyances, superstitions et imaginaire, là où histoire, mystère et poésie se rencontrent.

Représentations à 12h10, 14h10 et 16h10 • 30 min

Dès 7 ans

2.2. Jeux Rêves, sommeil et imaginaires

Jeux, parcours, défis, quiz … Venez participer à une série de jeux ludiques et sensoriels mêlant adresse, créativité et humour, pour plonger avec plaisir dans l’univers du rêve, du sommeil et de l’imaginaire.

2.3.Atelier créatif L’engagement militaire

Décorez à la peinture votre bouclier, votre couronne, ou votre chapeau de fée ou de magicien, dans une ambiance féerique inspirée de la légende de la Dame Blanche.

De 3 à 12 ans

2.4. Photocall Le rêve éveillé

Prenez la pose et partagez vos photos sur vos réseaux sociaux !

Venez rêver ici, chaque pierre raconte une histoire et l’imaginaire prend vie.

Fermeture de la billetterie et de la boutique à 17h30 .

5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

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English :

This summer, dare to dream at Hohlandsbourg Castle! Bring the whole family and immerse yourselves in a world where medieval history meets the imagination. Shows, theatrical storytelling, creative workshops, and games await you every day, transforming the castle into a vibrant place of dreams and enchanting tales.

L’événement Rêve de château Wintzenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Château du Hohlandsbourg