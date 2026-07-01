Rêve Parade aux Murs à Pêches – Montreuil, Murs à Pêches, Montreuil

Informations pratiques

Rêve Parade aux Murs à Pêches – Montreuil Samedi 4 juillet, 16h00 Murs à Pêches Seine-Saint-Denis

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

RÊVE PARADE revient à la Prairie des Murs à Pêches de Montreuil !

Du 22 juin au 4 juillet 2026, la Prairie des Murs à Pêches se transforme en un véritable cirque végétal à ciel ouvert.

Artistes et chevaux y installent un campement vivant où déambulations, répétitions et ateliers se partagent avec le public. Un espace de rencontre et de création qui questionne notre rapport au vivant et fait dialoguer disciplines, cultures et récits.

Cette année, de jeunes artistes de l’Académie Fratellini rejoignent l’aventure pour une grande fête de clôture mêlant cirque, spectacle et musique.

Campement et répétitions ouverts au public pendant toute la résidence

Première semaine

• Mercredi 24 juin : 14h

• Jeudi 25 juin : 10h et 17h

• Vendredi 26 juin : 10h et 17h

• Samedi 27 juin : 10h et 17h

Deuxième semaine

• Mardi 30 juin : 10h et 17h

• Mercredi 1er juillet : 14h

• Jeudi 2 juillet : 10h et 17h

• Vendredi 3 juillet : 10h et 17h

Samedi 4 juillet – Grande fête de clôture de 16h à minuit

16h – ouverture des portes

16h – 18h Dj set visite des jardins

18h – numéros des apprenti.es de l’académie Fratellini et spectacle de La Fauve

20h – concert surprise, électro live improvisé

00h fermeture des portes

Production : La Fauve

Direction artistique : Arthur Sidoroff

Avec :

Arthur Sidoroff, Louna Latrouite, Mathias Lyon, François Neveu, Arnaud Landoin, Nadir Tabti, Elda Haksever, Clémence de Felice et Colonel Maxwell.

Production et administration : Guillaume André

Les équidés : Boubastis, Johnny, Sailor et Mirales

Le loup : Georgio

En partenariat avec l’Académie Fratellini · Fabrique des arts du cirque à Saint- Denis

Avec le soutien de :

• La CAF de la Seine-Saint-Denis

• Le Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la saison 2026-2027 « Multitude »

• La caisse locale de Crédit Agricole de Montreuil et de la caisse régionale mutuel de Paris et d’Île de France

• La Ville de Montreuil

• La Préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du Contrat de Ville

• Est Ensemble Habitat

Entrée libre.

Murs à Pêches 61 rue Pierre de montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

La Fauve – Arthur Sidoroff cirque danse