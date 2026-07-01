Réveils musculaires avec Natura Bien Etre centre Natura Bien Etre Brommat
mardi 21 juillet 2026 · centre Natura Bien Etre · Brommat
Informations pratiques
Brommat
Réveils musculaires avec Natura Bien Etre
centre Natura Bien Etre Pleau Brommat Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-21
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-21
Réveils musculaires ados à partir de 11 ans, adultes et seniors
Que vous soyez ado, adulte ou sénior, débutant ou habitué, chacun est le bienvenu ! Les séances sont accessibles et adaptées à chacun, dans une ambiance conviviale et motivante. Exercices simples, un peu de cardio, de renfo, un retour au calme…Ici pas de pression on se fait du bien, on entretien sa forme pendant les vacances et on partage un vrai moment de bonne humeur !
A très vite ! 8 .
centre Natura Bien Etre Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 22 11
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English :
Strength Training for Teens Ages 11 and Up, Adults, and Seniors
L’événement Réveils musculaires avec Natura Bien Etre Brommat a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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