Réveils musculaires avec Natura Bien Etre centre Natura Bien Etre Brommat

Informations pratiques

Brommat

Réveils musculaires avec Natura Bien Etre

centre Natura Bien Etre Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-21

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-21

Réveils musculaires ados à partir de 11 ans, adultes et seniors

Que vous soyez ado, adulte ou sénior, débutant ou habitué, chacun est le bienvenu ! Les séances sont accessibles et adaptées à chacun, dans une ambiance conviviale et motivante. Exercices simples, un peu de cardio, de renfo, un retour au calme…Ici pas de pression on se fait du bien, on entretien sa forme pendant les vacances et on partage un vrai moment de bonne humeur !

A très vite ! 8 .

centre Natura Bien Etre Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 22 11

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English :

Strength Training for Teens Ages 11 and Up, Adults, and Seniors

L’événement Réveils musculaires avec Natura Bien Etre Brommat a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)