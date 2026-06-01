Poitiers

Révélation Son et lumière Notre-Dame-la-Grande

Place Charles de Gaulle Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:30:00

fin : 2026-09-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-08-17

Chaque été et durant les fêtes de fin d’année, la façade de l’église Notre-Dame-la-Grande s’illumine avec Révélation, un spectacle son et lumière gratuit projeté au cœur de Poitiers. Véritable mise en scène du patrimoine, cette création transforme l’un des plus remarquables édifices romans de France en un tableau vivant mêlant couleurs, images et émotions.

À la tombée de la nuit, les projections se succèdent toutes les 30 minutes, offrant aux visiteurs une expérience immersive qui sublime les sculptures et l’architecture de l’édifice. Accessible à tous, Révélation est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir autrement ce monument emblématique de Poitiers. .

Place Charles de Gaulle Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Révélation Son et lumière Notre-Dame-la-Grande

L’événement Révélation Son et lumière Notre-Dame-la-Grande Poitiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Grand Poitiers