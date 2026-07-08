Informations pratiques

Tours

REVNOIR AURORE ÆNOLA

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17 23:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Que vous ayez assisté au concert de Novelists au Bateau ivre au printemps 26, ou bien que vous soyez férus de groupes comme Landmvrks, cette soirée est faite pour vous !

Révélé en 2023, Revnoir s’est rapidement fait remarquer avec un univers mêlant metalcore, rock et dark électro singulier à la production impéccable.

Nouvelle valeur sûre du metalcore de la cité phocéenne, Aurore teinte son metal riche en éléments punk et hardcore.

Influencé par Leprous, Sleep Token ou bien Bad Omens, les locaux ÆnolA promettent un voyage introspectif au travers de leurs textures atmosphériques et riffs percutants.

Une soirée avec les révélations de la scène française qui tiendra toutes ses promesses. Allez toi, tu as RDV dans le pit ! 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Whether you attended the Novelists concert at Le Bateau Ivre in the spring of ’26 or you’re a huge fan of bands like Landmvrks, this evening is for you!

L’événement REVNOIR AURORE ÆNOLA Tours a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT 37