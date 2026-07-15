Revolta Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Revolta Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11 21:30:00

Date(s) :

2027-05-11

Pièce pour 4 danseur-euses et orchestre.

Une rencontre mémorable entre danses urbaines et l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique.

Deux mondes que tout semble opposer fusionnent sur scène la danse des ghettos épouse la musique dite savante . Quatre danseurs de krump — un style de danse hip-hop né dans les banlieues de Los Angeles — se mêlent aux instrumentistes du Geneva Camerata. Sans pupitre ni siège, les musiciens jouent debout, mobiles, engagés dans une chorégraphie collective.

Du rapprochement de ces deux univers a priori radicalement opposés se dégage une incroyable énergie, dans une proposition scénique qui est à la fois un concert classique comme on n’en a quasiment jamais vu et un spectacle de danse à la force musicale inouïe.

Durée 1h15. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Revolta Opéra de Limoges

L’événement Revolta Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole