Revolta Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
mardi 11 mai 2027 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Revolta Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11 21:30:00
Date(s) :
2027-05-11
Pièce pour 4 danseur-euses et orchestre.
Une rencontre mémorable entre danses urbaines et l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique.
Deux mondes que tout semble opposer fusionnent sur scène la danse des ghettos épouse la musique dite savante . Quatre danseurs de krump — un style de danse hip-hop né dans les banlieues de Los Angeles — se mêlent aux instrumentistes du Geneva Camerata. Sans pupitre ni siège, les musiciens jouent debout, mobiles, engagés dans une chorégraphie collective.
Du rapprochement de ces deux univers a priori radicalement opposés se dégage une incroyable énergie, dans une proposition scénique qui est à la fois un concert classique comme on n’en a quasiment jamais vu et un spectacle de danse à la force musicale inouïe.
Durée 1h15. .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Revolta Opéra de Limoges
L’événement Revolta Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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