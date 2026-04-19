Révolutions et scandales de l’histoire de l’art, de Giotto à Manet Club Montparnasse Paris

Giotto, initiateur de la Renaissance Italienne, scandalisera le monde de l’art dans sa rupture avec la tradition byzantine. Véronèse choquera le monde religieux avec son tableau « Le repas chez Levi » à l’origine intitulée « La Cène ». Se succèderont d’autres artistes audacieux tels que Le Caravage, Artemisia, Veronese, Ingres, Goya, Courbet puis Édouard Manet avec son Olympia et son Déjeuner sur l’herbe. Tous auront à cœur de provoquer leurs contemporains. On ne fait rien sans scandale. Une conférence du Club Montparnasse.

Giotto, Véronèse, Caravage, Artemisia, Ingres, Goya, Courbet puis Édouard Manet, des artistes qui ont eu à cœur de provoquer leurs contemporains. On ne fait rien sans scandale !

Le jeudi 23 avril 2026

de 14h15 à 16h15

payant

Tarif : 13€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T17:15:00+02:00

fin : 2026-04-23T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T14:15:00+02:00_2026-04-23T16:15:00+02:00

Club Montparnasse 92 bis bd du Montparnasse 75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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