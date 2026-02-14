Rewind & Play, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Rewind & Play Dimanche 15 mars, 19h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Début : 2026-03-15T19:00:00+01:00 – 2026-03-15T20:05:00+01:00

Fin : 2026-03-15T19:00:00+01:00 – 2026-03-15T20:05:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

We want jazz ! – Alain Gomis a trouvé des images inédites d’une émission de télévision française avec le pianiste et compositeur de génie Thelonious Monk en 1969. À partir de ces rushes, il reconst… Cinéma le Rio Rewind & Play