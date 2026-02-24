RFM Party 80′ Déols

RFM Party 80′

RFM PARTY 80, c’est le1er, l’authentique, le show original qui a ouvert la voie à tous les spectacles dédiés à cette décennie mythique.

Ambiance assurée. Émotions garanties. Souvenirs à créer.

Pour les 20 ans de ce show exceptionnel, les vrais artistes, ceux qui ont marqué le Top 50, montent sur scène pour un spectacle festif, joyeux et familial, animé par les incontournables Charly & Lulu, maîtres de cérémonie aussi charismatiques que complices.

Chaque soir, dès que les lumières s’éteignent dans la salle, une seule consigne faire la fête avec les plus grandes stars des années 80, celles qui vous ont fait rêver… et qui continuent encore aujourd’hui !

Les artistes interprètent bien sûr tous leurs tubes emblématiques, mais aussi des duos, des trios, dans un véritable esprit de scène, spontané et généreux. Un vrai bœuf live, porté par des musiciens d’exception, pour un spectacle 100 % live. 35 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

RFM PARTY 80 is the first, the authentic, the original show that paved the way for all shows dedicated to this mythical decade.

Atmosphere guaranteed. Emotions guaranteed. Memories to create.

