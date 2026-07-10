RFM party 80 Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

RFM party 80 Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:00:00

fin : 2027-01-16 22:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Concert.

RFM PARTY 80, c’est le premier, l’authentique, le show original qui a ouvert la voie à tous les spectacles dédiés à cette décennie mythique.

Pour les 20 ans de ce show exceptionnel, les vrais artistes, ceux qui ont marqué le Top 50, montent sur scène pour un spectacle festif, joyeux et familial, animé par les incontournables Charly & Lulu, maîtres de cérémonie aussi charismatiques que complices.

Chaque soir, dès que les lumières s’éteignent dans la salle, une seule consigne faire la fête avec les plus grandes stars des années 80, celles qui vous ont fait rêver… et qui continuent encore aujourd’hui !

Les artistes interprètent bien sûr tous leurs tubes emblématiques, mais aussi des duos, des trios, dans un véritable esprit de scène, spontané et généreux. Un vrai bœuf live, porté par des musiciens d’exception, pour un spectacle 100 % live.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : RFM party 80 Zénith de Limoges

L’événement RFM party 80 Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole