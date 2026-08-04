RICCARDO BISATTI / GUIDO SANT’ANNA HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 11 mars 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RICCARDO BISATTI / GUIDO SANT’ANNA
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 20:00:00
fin : 2027-03-11 22:00:00
Date(s) :
2027-03-11
L’Orchestre du Capitole vous invite à boire à la fontaine de Jouvence, lors d’une soirée musicale vivifiante.
La Source d’Yggdrasil de la compositrice Camille Pépin fait référence à la mythologie scandinave, et à la lutte entre les forces de vie et les puissances destructrices. Ce sont clairement les premières qui l’emportent dans ce programme, vu les œuvres pleines de panache et de fougue qui suivent, le très virtuose Concerto pour violon n°3 de Saint-Saëns et la Symphonie n°2 de Beethoven. Deux étoiles montantes de la scène musicale viennent faire souffler un vent de fraîcheur sur la scène de la Halle aux grains le chef italien Riccardo Bisatti et le violoniste brésilien Guido Sant’Anna. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Capitole Orchestra invites you to %E0drink %E0from the Fountain of Youth during an invigorating evening of music.
L’événement RICCARDO BISATTI / GUIDO SANT’ANNA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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