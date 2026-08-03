RICCARDO MINASI / NOBUYUKI TSUJII HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RICCARDO MINASI / NOBUYUKI TSUJII

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:45:00

Date(s) :

2026-12-10

Avec la Faust-Ouvertüre d’Émilie Mayer, Riccardo Minasi ramène une créatrice et une œuvre injustement oubliées en pleine lumière.

La musicienne avait réussi à connaître le succès en son temps, jusqu’à gagner le surnom de Beethoven au féminin . La voici justement associée à cet alter ego . Le Concerto pour piano n°2, d’inspiration encore très classique, rappelle que Beethoven cherchait aussi à briller au piano. Cette écriture virtuose est domptée par Nobuyuki Tsujii, interprète vénéré au Japon où il a accompagné l’Orchestre du Capitole en tournée en juin 2026. Quant à la Symphonie n°5, elle s’ouvre sur les quatre plus célèbres notes de l’histoire de la musique dont jaillissent quatre mouvements tous marqués par le génie de leur auteur. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

With *Faust-Ouvert* by Émilie Mayer, Riccardo Minasi brings a designer and a work that have been unjustly forgotten back into the spotlight.

L’événement RICCARDO MINASI / NOBUYUKI TSUJII Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE