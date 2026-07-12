Richard Bona et Alfredo Rodriguez Festival Éclats d’Émail 2026 Place Stalingrad Limoges
samedi 28 novembre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Richard Bona et Alfredo Rodriguez Festival Éclats d’Émail 2026
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
La carrière du bassiste et chanteur camerounais fait frissonner tous les jazzmen du globe. Tandis que le pianiste cubain est le protégé de Quincy Jones. Les sonorités métissées d’Alfredo Rodríguez et le groove du génial Richard Bona vont s’unir ici en un rendez-vous très spécial.
Pat Metheny, Bobby McFerrin, Stevie Wonder, Harry Belafonte, Herbie Hancock, Salif Keita… la liste des collaborations de Richard Bona donne le vertige. Entre New York et Paris, il promène son style unique, campé au carrefour d’une foule d’influences (jazz, bossa, pop, afro-beat, chants traditionnels, funk…). Il a donné à la musique africaine une dimension nouvelle, réellement universaliste. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Richard Bona et Alfredo Rodriguez Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Richard Bona et Alfredo Rodriguez Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole
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