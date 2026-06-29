Richard III n’aura pas lieu Théâtre 145 Grenoble

Grenoble

Richard III n’aura pas lieu

Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre des 38èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la Troupe Trapné Ticho de Brno, République-Tchèque, présente Richard III n’aura pas lieu

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Théâtre 145 145 Cr Berriat Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 01 41 crearc@crearc.fr

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English :

As part of the 38th European Young Theater Festival, the Trapn%E9 Ticho Theater Company from Brno, Czech Republic, presents: *Richard III Will Not Take Place*

L’événement Richard III n’aura pas lieu Grenoble a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes