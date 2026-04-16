Ricky Ford Le Son de la Terre PARIS 05
Ricky Ford Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 21 octobre 2026.
Figure majeure du jazz international, le saxophoniste RICKY FORD s’est illustré aux côtés de légendes telles que Duke Ellington, Lionnel Hampton, Charles Mingus et beaucoup d’autres.
Le 21 octobre 2026 à 20h, il sera sur la scène du Son de la Terre à Paris, entouré du Batteur Chris HENDERSON, du contrebassiste Florent ALLIROT et du guitariste Patrick SEDOC.
Ensemble, ils offrent un jazz d’une rare intensité, où l’élégance de la tradition rencontre la liberté de l’improvisation contemporaine. Une soirée d’exception, portée par l’énergie du swing et la profondeur d’une grande histoire du Jazz.
RICKY FORD : Saxophone
Chris HENDERSON : Batterie
Florent ALLIROT : Contrebasse
Patrick SEDOC : Guitare
Laissez-vous emporter par l’élégance et l’intensité du RICKY FORD Quartet une soirée de jazz d’exception entre légende et modernité. Le 21 octobre 2026 à 20h Le Son de la Terre
Le mercredi 21 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T20:00:00+02:00_2026-10-21T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Matteo Pastorino Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 17 avril 2026
- The Hypnotiks – Memphis Soul Stew Le Son de la Terre PARIS 05 19 avril 2026
- Valéry Haumont Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 19 avril 2026
- Flavio Boltro Next Gen Le Son de la Terre PARIS 05 23 avril 2026
- Thomas Duvigneau Invite Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05 24 avril 2026