Ricky Ford Le Son de la Terre PARIS 05

Figure majeure du jazz international, le saxophoniste RICKY FORD s’est illustré aux côtés de légendes telles que Duke Ellington, Lionnel Hampton, Charles Mingus et beaucoup d’autres.

Le 21 octobre 2026 à 20h, il sera sur la scène du Son de la Terre à Paris, entouré du Batteur Chris HENDERSON, du contrebassiste Florent ALLIROT et du guitariste Patrick SEDOC.

Ensemble, ils offrent un jazz d’une rare intensité, où l’élégance de la tradition rencontre la liberté de l’improvisation contemporaine. Une soirée d’exception, portée par l’énergie du swing et la profondeur d’une grande histoire du Jazz.

RICKY FORD : Saxophone

Chris HENDERSON : Batterie

Florent ALLIROT : Contrebasse

Patrick SEDOC : Guitare

Laissez-vous emporter par l’élégance et l’intensité du RICKY FORD Quartet une soirée de jazz d’exception entre légende et modernité. Le 21 octobre 2026 à 20h Le Son de la Terre

Le mercredi 21 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T20:00:00+02:00_2026-10-21T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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