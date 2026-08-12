Ride and Run course en binôme Stade municipal de Néant Néant-sur-Yvel
samedi 26 septembre 2026 · Stade municipal de Néant · Néant-sur-Yvel
Informations pratiques
Néant-sur-Yvel
Ride and Run course en binôme
Stade municipal de Néant Route de Tréhorenteuc Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Envie de vivre une expérience sportive originale en pleine nature ? Le 26 septembre, nous vous donnons rendez-vous au stade municipal de Néant-sur-Yvel pour la première édition de notre Ride & Run une course en binôme cavalier-coureur, dans le cadre enchanteur de Brocéliande !
Une belle occasion de partager un moment sportif, convivial et nature, entre passionnés de cheval et de course à pied !
Plusieurs formats selon votre niveau
– Club 2 / Open 2 → 2 km
– Club 1 / Open 1 → 4 km
– Club Élite / Open Élite → 6 km
(Open pas de switch cavalier/coureur)
Sur inscription (via la FFE), départ au stade municipal à 14h.
Licence cavalier obligatoire engagement 25 €. .
Stade municipal de Néant Route de Tréhorenteuc Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 52 41 99 99
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English :
L’événement Ride and Run course en binôme Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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