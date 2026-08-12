Ride and Run course en binôme Stade municipal de Néant Néant-sur-Yvel

Informations pratiques

Néant-sur-Yvel

Ride and Run course en binôme

Stade municipal de Néant Route de Tréhorenteuc Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Envie de vivre une expérience sportive originale en pleine nature ? Le 26 septembre, nous vous donnons rendez-vous au stade municipal de Néant-sur-Yvel pour la première édition de notre Ride & Run une course en binôme cavalier-coureur, dans le cadre enchanteur de Brocéliande !

Une belle occasion de partager un moment sportif, convivial et nature, entre passionnés de cheval et de course à pied !

Plusieurs formats selon votre niveau

– Club 2 / Open 2 → 2 km

– Club 1 / Open 1 → 4 km

– Club Élite / Open Élite → 6 km

(Open pas de switch cavalier/coureur)

Sur inscription (via la FFE), départ au stade municipal à 14h.

Licence cavalier obligatoire engagement 25 €. .

Stade municipal de Néant Route de Tréhorenteuc Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 52 41 99 99

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English :

L’événement Ride and Run course en binôme Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande