Rideau Final Vide-Théâtre au Théâtre de l’Oeuvre Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Rideau Final Vide-Théâtre au Théâtre de l’Oeuvre

Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 à partir de 10h.

Friperie Vide-théâtre 8 & 9 mai

Vendredi 8 mai 10h 18h

Samedi 9 mai 10h 21h

(Créneaux de 1h à réserver en ligne)



DJ set Samedi 9 mai 18h30 23h30

(En libre accès)



ATTENTION pensez à prendre des sacs, nous n’en fournissons pas. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Avant sa fermeture pour travaux, le Théâtre de l’Œuvre ouvre grand ses portes une toute dernière fois et vide ses coulisses.

Derniers jours. Dernières trouvailles. Dernière fête.



Avant sa fermeture pour travaux, le Théâtre de l’Œuvre ouvre grand ses portes une toute dernière fois et vide ses coulisses.



Costumes, tissus, accessoires, objets improbables ou pièces uniques un joyeux bazar à explorer, fouiller, dénicher.

Ici, rien n’est figé. Tout a vécu. Et tout cherche une nouvelle histoire.



Le temps d’un week-end, le théâtre se transforme en friperie géante.

Un grand débarras sensible et un peu fou, où chaque objet emporte avec lui un fragment du lieu.



Et parce qu’on ne ferme pas un théâtre sans un dernier souffle de musique, samedi soir, place au DJ set.

On danse, on trinque, on célèbre une dernière fois.



Des créneaux sont proposés pour accéder au vide-théâtre (pensez à vous inscrire).

(DJ set en accès libre.)



Pas une fin, mais un passage.



Le Théâtre de l’Œuvre se transforme, venez en faire partie, une dernière fois avant sa renaissance. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Before closing for renovation, the Théâtre de l??uvre opens its doors wide for the very last time and empties its backstage area.

L’événement Rideau Final Vide-Théâtre au Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille