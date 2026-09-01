Rien à voir de Gaëlle Obiégly Les Correspondances 2026 Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. Manosque
samedi 26 septembre 2026 · Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Rien à voir de Gaëlle Obiégly Les Correspondances 2026
Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 Allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
De quoi ça parle, sinon ? D’une exposition commandée à un artiste plasticien.
Proposition gratuite Places limitées.
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Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 Allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
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English :
%AB What else is it about? An exhibition commissioned from a visual artist.
Free admission—limited seating.
L’événement Rien à voir de Gaëlle Obiégly Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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