Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer Cie In Extremis Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer Cie In Extremis

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:30:00

fin : 2027-02-06 21:30:00

Date(s) :

2027-02-06

Tout part d’un texte de Virginie Despentes, encore inédit à ce jour, un manifeste puissant et magistral dont Anne Conti s’empare pour lui donner corps dans une version poético-punk, musicale et visuelle.

Dans ce texte solaire, Virginie Despentes appelle à la transformation du monde, à ce que la révolution des corps et des esprits s’opère et nous libère des dominations et violences (capitalisme, colonialisme, patriarcat, racisme, homophobie…). Un appel urgent au déploiement de la douceur, de la bienveillance et de l’écoute. Elle parle de sa place de femme, de citoyenne et d’autrice. Son écriture est ciselée, rythmée et éminemment musicale.Accompagnée de deux musiciens, Anne Conti campe une guerrière de la paix qui alerte, crie et murmure. Elle s’adresse aux femmes, aux jeunes, mais pas seulement. Loin de se lamenter sur les ruines du vieux monde, elle nous invite à un vaste chantier de reconstruction.

Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer de Virginie Despentes, rendre les coups par le doux. Libération

Texte Virginie Despentes Mise en scène et scénographie Anne Conti avec la complicité de Phia Ménard Avec Anne Conti (comédienne) Rémy Chatton (violoncelle, guitare) Vincent Le Noan (percussions) Assistance mise en scène Isabelle Richard Création musicale et sonore Rémy Chatton, Vincent Le Noan Création peinture et vidéo Cléo Sarrazin Création et régie son Phédric Potier Création lumière-vidéo Caroline Carliez Création lumière Laurent Fallot Conseillère dramaturgique Géraldine Serbourdin Création costumes Léa Drouault Constructions Paul Étienne Voreux Patines décor Frédérique Bertrand Diffusion Bureau les envolées Photo Didier Péron

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 février 2027 de 20h30 à 21h30. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

It all begins with a text by Virginie Despentes—still unpublished to this day—a powerful and masterful manifesto that Anne Conti takes on to bring to life in a poetic-punk, musical, and visual version.

L’événement Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer Cie In Extremis Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME