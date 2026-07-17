rien n’est su, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

rien n’est su Jeudi 8 avril 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-08T20:00:00+02:00 – 2027-04-08T21:45:00+02:00

Fin : 2027-04-08T20:00:00+02:00 – 2027-04-08T21:45:00+02:00

rien n’est su n’est pas un texte de théâtre, mais un long chant écrit au fil des ans qui dit la brutalité de la disparition, le manque. Il transmet la pulsion de vie d’une mère à qui sa fille, Suzon, a été arrachée dans la nuit des attentats du Bataclan, pendant que son fils, Paul, en sortait vivant. Bouleversée par sa lecture, Audrey Bonnet, comédienne fidèle de Pascal Rambert, prolonge ce geste d’écriture et met en scène ce récit grave et lumineux, « impossible à jouer, nécessaire à transmettre ». Qu’il soit embrassé par huit jeunes comédien·nes, de tous horizons et de l’âge de Suzon, permet de dépasser la solitude de cette mère dans un puissant écho polyphonique. Enveloppé par la délicatesse des lumières d’Yves Godin et la musique organique de Dan Levy, compositeur de The Dø, ce spectacle tente d’approcher le « beau ». Car « par le beau ça passe » et ça continue, conclut Sabine Garrigues.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/rien-nest-su-08042027-1800 »}]

Sabine Garrigues a perdu sa fille dans les attentats du Bataclan. Pour survivre, elle se parle, elle parle à sa fille, elle parle au monde. Un long texte-poème bouleversant porté par huit jeunes c …