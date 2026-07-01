Rire d’été : soirée stand up Mairie du 11e arrondissement PARIS
jeudi 2 juillet 2026 · Mairie du 11e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
À l’occasion des festivités d’été, l’association Un Nouveau Regar’t investit la cour de la Mairie du 11e avec une soirée placée sous le signe de l’humour, du soleil et de la convivialité.
Rire d’Été est un rendez-vous stand-up en plein air mettant à l’honneur de jeunes humoristes du 11e arrondissement et des quartiers voisins. Pour cette première édition, les artistes relèveront un défi d’écriture autour d’un thème commun : « Les Pires Vacances ».
Entre anecdotes improbables, souvenirs catastrophiques et situations absurdes, chaque humoriste proposera sa propre vision du thème dans une ambiance estivale et accessible à tous.
Le public est lui aussi invité à participer à l’événement grâce à un dress code vacances : chemises hawaïennes, chapeaux de paille, lunettes de soleil, tenues de camping ou de touristes, tout est permis ! Les participants les plus créatifs pourront tenter de remporter le titre de « Meilleur Vacancier de l’Année », décerné au cours de la soirée.
Une buvette et un espace convivial permettront aux habitants de profiter pleinement de cette soirée gratuite, imaginée comme un moment de rencontre, de découverte artistique et de partage au cœur du 11e arrondissement.
Et si les pires vacances devenaient les meilleurs souvenirs ? Pour cette soirée placée sous le signe de l’humour, de jeunes talents du stand-up revisitent leurs galères estivales avec autodérision et bonne humeur.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tout public. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Au pays des galles Maison Paris Nature Paris 1 juillet 2026
- Café des mamans – Paris 11 ESPACE SOON Paris 1 juillet 2026
- Bibliothèques hors les murs 2026 / Bibliothèque Charlotte Delbo Square Louvois PARIS 1 juillet 2026
- La bibliothèque Saint-Éloi hors-les-murs ! été 2026 Place Félix Eboué PARIS 1 juillet 2026