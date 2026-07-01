Rire d’été : soirée stand up Mairie du 11e arrondissement PARIS

Informations pratiques

À l’occasion des festivités d’été, l’association Un Nouveau Regar’t investit la cour de la Mairie du 11e avec une soirée placée sous le signe de l’humour, du soleil et de la convivialité.

Rire d’Été est un rendez-vous stand-up en plein air mettant à l’honneur de jeunes humoristes du 11e arrondissement et des quartiers voisins. Pour cette première édition, les artistes relèveront un défi d’écriture autour d’un thème commun : « Les Pires Vacances ».

Entre anecdotes improbables, souvenirs catastrophiques et situations absurdes, chaque humoriste proposera sa propre vision du thème dans une ambiance estivale et accessible à tous.

Le public est lui aussi invité à participer à l’événement grâce à un dress code vacances : chemises hawaïennes, chapeaux de paille, lunettes de soleil, tenues de camping ou de touristes, tout est permis ! Les participants les plus créatifs pourront tenter de remporter le titre de « Meilleur Vacancier de l’Année », décerné au cours de la soirée.

Une buvette et un espace convivial permettront aux habitants de profiter pleinement de cette soirée gratuite, imaginée comme un moment de rencontre, de découverte artistique et de partage au cœur du 11e arrondissement.

Et si les pires vacances devenaient les meilleurs souvenirs ? Pour cette soirée placée sous le signe de l’humour, de jeunes talents du stand-up revisitent leurs galères estivales avec autodérision et bonne humeur.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS



Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

