Risa TOHO – concert du Grand orgue, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Risa TOHO – concert du Grand orgue Samedi 13 juin, 20h00 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Billetterie : de 12 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la 26e édition du Lille Piano(s) Festival, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille est heureuse d’accueillir Risa TOHO pour un concert sur le Grand-orgue.

Premier Prix du concours d’orgue de Prague

Après avoir subjugué le jury du Concours d’Orgue de Prague qui lui a décerné le Premier Prix de l’édition 2025, la jeune organiste japonaise Risa Toho s’installe à la console du grand orgue de Notre-Dame de la Treille dans un programme où retentira l’un des joyaux de Bach. Le Prélude et fugue en mi bémol majeur BWV 552 est une œuvre monumentale qui rend hommage à la Trinité avec trois thèmes qui nous mènent à une fugue majestueuse à trois voix. Passée cette prière sans paroles, Le Carillon (1971) de Leo Sowerby nous berce de ses harmonies et ses résonnances pleines de mystères. Un moment méditatif qui se prolonge avec la Sonate sur le Psaume 94 de Julius Reubke, l’un des élèves préférés de Franz Liszt !

• BACH Prélude et fugue en mi bémol majeur BWV 552

• HANCOCK Ai

• REUBKE Sonate sur le Psaume 94 en ut mineur

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://onlille.notre-billetterie.com/billets?&kld=festi26&site=lpf&spec=1860u00b5 »}]

Dans le cadre de la 26e édition du Lille Piano(s) Festival, la Cathédrale est heureuse d’accueillir Risa TOHO pour un récital d’orgue.

D.R