Riscle Swing Festival 32 RISCLE Riscle

Riscle

Riscle Swing Festival 32

RISCLE Aux arènes Riscle Gers

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Riscle Swing Festival 32 deux soirées au rythme du jazz et du swing

Les arènes de Riscle vibreront au son du jazz, du swing et des musiques festives à l’occasion du Riscle Swing Festival 32.

Pendant deux soirées de concerts en plein air, artistes et groupes se succéderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Vendredi 17 juillet

La soirée d’ouverture, gratuite, mettra à l’honneur Les Professeurs de Riscle, accompagnés des groupes Les Duck’s et The Real Gypsies.

Samedi 18 juillet

Place à une grande soirée musicale avec Adi’Jazz en ouverture, suivi du groupe Boisson Divine. La soirée se poursuivra avec une cantère improvisée, ces chants traditionnels spontanés qui font la richesse et la convivialité du Sud-Ouest.

Paiement par chèque ou espèces uniquement

Buvette et restauration sur place

Deux soirées placées sous le signe du partage, de la musique et de la fête, pour profiter pleinement de l’été à Riscle dans une ambiance garantie.

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RISCLE Aux arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 60 21 29 94 swingmanouche.contact@gmail.com

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English :

Riscle Swing Festival 32: Two Evenings of Jazz and Swing

The Riscle Arena will come alive with the sounds of jazz, swing, and festive music during the Riscle Swing Festival 32.

Over two evenings of outdoor concerts, artists and bands will take the stage one after another in a warm and friendly atmosphere.

Friday, July 17

The free opening night will feature Les Professeurs de Riscle, accompanied by the bands Les Duck’s and The Real Gypsies.

Saturday, July 18

Get ready for a great night of music, with Adi’Jazz opening the show, followed by the band Boisson Divine. The evening will continue with an impromptu sing-along, featuring the spontaneous traditional songs that embody the richness and warmth of the Southwest.

Payment by check or cash only

Refreshments and food available on site

Two evenings dedicated to sharing, music, and celebration, so you can fully enjoy summer in Riscle in a guaranteed festive atmosphere.

L’événement Riscle Swing Festival 32 Riscle a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65