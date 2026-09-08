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AGENDA · Paris

Rita Romain & Jann Halexander en concert | Francophonie au Grand Carrousel Artistique | 12 septembre Atelier Basfroi Paris

samedi 12 septembre 2026 · Atelier Basfroi · Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Atelier Basfroi
Adresse
23 rue basfroi 75011
Ville
Paris

Rita Romain & Jann Halexander en concert | Francophonie au Grand Carrousel Artistique | 12 septembre Atelier Basfroi Paris Samedi 12 septembre, 18h00

Rita Romain et Jann Halexander se produisent en concert le samedi 12 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00.000+02:00

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Atelier Basfroi 23 rue basfroi 75011 Paris


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