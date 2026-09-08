AGENDA · Paris
Rita Romain & Jann Halexander en concert | Francophonie au Grand Carrousel Artistique | 12 septembre Atelier Basfroi Paris
samedi 12 septembre 2026 · Atelier Basfroi · Paris
Informations pratiques
Rita Romain & Jann Halexander en concert | Francophonie au Grand Carrousel Artistique | 12 septembre Atelier Basfroi Paris Samedi 12 septembre, 18h00
Rita Romain et Jann Halexander se produisent en concert le samedi 12 septembre 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00.000+02:00
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Atelier Basfroi 23 rue basfroi 75011 Paris
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