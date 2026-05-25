Rituel du masque Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
Rituel du masque Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris jeudi 25 juin 2026.
Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste Dalila Dalléas Bouzar propose une performance sous la forme d’une déambulation dans les espaces de l’ICI Léon. Le public est invité à suivre les pas de l’artiste au contact des burnous brodés.
Dalila Dalléas Bouzar conçoit la performance comme le prolongement de sa peinture. Mettant en jeu des objets et des gestes symboliques, des éléments de parure, des matériaux nobles et des éléments naturels, elle crée des formes rituelles et mobilise une forme personnelle de spiritualité.
La performance est précédée d’une visite guidée de l’exposition par une médiatrice de l’ICI.
À propos de l’artiste
Dalila Dalléas Bouzar, née à Oran en 1974, vit et travaille à Bordeaux. Dessinatrice de formation, elle s’oriente d’abord vers la biologie avant de découvrir la peinture lors d’un workshop à Berlin, pratique qu’elle approfondit ensuite aux Beaux-Arts de Paris et qui devient son médium central. Son travail explore les pouvoirs de la représentation picturale à la croisée du politique, de l’historique, du biologique et du psychologique, en dehors de toute approche expressionniste ou illustrative. À travers la peinture de corps et de visages — les siens comme ceux des autres — elle considère le portrait comme un outil d’investigation identitaire et de critique des rapports de domination, qu’ils relèvent du patriarcat ou du colonialisme. Sa pratique s’est élargie à la performance et à l’art textile, engageant le corps dans des formes rituelles et collectives.
Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste Dalila Dalléas Bouzar propose une performance sous la forme d’une déambulation dans les espaces de l’ICI Léon.
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Gratuit, sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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