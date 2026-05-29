Riva Sinistra • King Tulipe SUPERSONIC Paris
Riva Sinistra • King Tulipe SUPERSONIC Paris mardi 16 juin 2026.
LE CONCERT DE HEADSEND EST MALHEUREUSEMENT ANNULÉ.
En raison de souci de santé, Headsand doit malheureusement annuler sa prochaine tournée en Europe et Royaume-Uni, dont son concert prévu le 16 juin prochain au Supersonic à Paris.
RIVA SINISTRA (22h00)
(Indie rock – Paris, FR)
Si les Smiths avaient composé la BO d’un film de Dario Argento, elle sonnerait peut-être comme Riva Sinistra. L’histoire raconte que la bande s’est rencontrée sur les pavés d’une rive gauche sombre, guidés par l’appel d’une harpie.
Fuzz sur les guitares, rythmes dansants, mélodies entêtantes, les codes de l’indie rock british sont bien là, mais ils s’imprègnent d’influences cinématographiques qui collent à la peau. Ici de l’orgue Farfisa un brin cheesy, là un interlude où transperce enfin la lumière. C’est avec ce juste équilibre de mystère et de candeur taquine que les cinq parisiens composent.
Les 3 influences : The Last Shadow Puppets, The Smiths & François de Roubaix
https://soundcloud.com/user-792339869
https://www.youtube.com/@riva.sinistra
KING TULIPE (20h00)
(Indie rock – Paris, FR)
King Tulipe est un duo parisien composé de Lucas Fratini à la guitare et Thomas Bachler au chant. Le projet naît de leur rencontre autour d’un ancien projet commun, puis se redéfinit autour d’une approche plus directe. Leur musique, entre indie rock et tensions plus introspectives, oscille entre énergie et moments plus calmes, dans une tension constante entre les deux. Le groupe a sorti un premier EP, The Loom, qui pose les bases de cet univers.
Les 3 influences : The Black Keys, Arctic Monkeys, Cage The Elephant
https://www.youtube.com/shorts/NdDUhKfuLBw
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Vendredi 25 Septembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, Last Shadow Puppets & Scott Walker.
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 23h01
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T02:01:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T23:01:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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